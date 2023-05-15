Российские войска, по всей видимости, будут вести боевые действия до полного поражения действующей киевской власти на всей территории, что она контролирует. Других гарантий, что ВСУ не будут совершать обстрелы городов Донбасса и российского приграничья попросту нет. Такое мнение в беседе с телеканалом “Царьград” высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Специалист привёл в пример ситуацию, с которой столкнулся Израиль. Периодически это страна тоже сталкивается с ракетными обстрелами. Даже от самых примитивных ракет, которые летят со стороны Сектора Газа, израильские военные не всегда могут защитить города, подчеркнул эксперт.

Похожая ситуация складывается и в зоне СВО. Украинская армия продолжает обстрелы городов Донбасса. При этом не всегда от атак ракет может спасти система ПВО, добавил Онуфриенко. Это лишний раз доказывает, что гарантией полной безопасности Донбасса может стать только полное уничтожение действующего киевского режима.