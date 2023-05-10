Примерно 80 тысяч человек. Столько бойцов смогут выставить ВСУ для своего контрнаступления, о котором Киев заявлял неоднократно. Численность украинской группировки привёл в беседе с изданием URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Специалист уточнил, что речь идёт о восьми механизированных бригадах, которые уже подготовили для контрнаступления. При этом со слов Насонова, не все бойцы украинской армии будут “убраны под броню” – у ВСУ просто нет столько техники, даже несмотря на поставки со стороны западных стран. Военный эксперт также отметил, что указанного численного состава не хватит, чтобы прорвать российскую линию обороны в зоне СВО. Таким образом, контрнаступление ВСУ заранее обречено на провал.

О наступательной операции в Киеве говорят уже длительное время. По мнению многих экспертов, контрнаступление не приведёт у каким-либо значимым успехам ВСУ, а только истощит силы украинской армии. После чего инициатива окончательно перейдёт на российскую сторону.