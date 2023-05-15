Вывод своих войск из Афганистана, который провёл более 30 лет назад СССР, разительно отличается от бегства США из этой страны в 2021 году. Об этом РИА “Новости” рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 35 лет назад, 15 мая 1988 года, начался вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана, который продлился до середины февраля 1989-го.

Мягков отметил, что СССР выводил свои подразделения по чётко спланированному графику. При этом военные договаривались не только с правительственными войсками, но с оппозицией, с которой ранее вели бои. При этом оппозиционным силам в этой стране не досталось советского оружия – оно частично было вывезено, частично было передано проправительственным войскам.

Мягков напомнил, что на этом фоне действия США в 2021 году выглядит, как банальное бегство. Американская армия практически побросала технику и спешно ушла из Афганистана, контроль над которым перешёл к движению “Талибан” (террористическая организация, запрещена в России).

Оценивая итоги десятилетнего присутствия в Афганистане советских солдат Мягков подчеркнул, что СССР тогда понесли относительно невысокие потери, потеряв 14 тысяч человек, при этом не потерпев ни одного серьёзного поражения. Эксперт также допустил, что поддержка Кабула Москвой не прекратилась бы и после вывода войск, однако этого не произошло из-за распада Советского Союза.