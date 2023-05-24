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Атака на корабль “Иван Хурс” произошла далеко от внутренних вод Украины, поэтому главный вопрос заключается в том, откуда были выпущены надводные дроны. Военный эксперт Алексей Михайловский рассказал агентству “Регнум”, что для пуска могли использоваться торговые суда.

Он отметил, что получить любой беспилотный аппарат сегодня совсем несложно. Надводные катера, которые управляются дистанционно, выпускаются еще с 2010 года, поэтому Киев мог либо сам собрать эти устройства, либо получить от своих партнеров.

Для пуска могли использоваться не только торговые суда, которые находятся в зерновом коридоре, но и боевые корабли. Дальность беспилотников в 100 километров является вполне достаточной для организации подобной атаки.

Напомним, что три беспилотных катера пытались атаковать корабль “Иван Хурс”, охраняющий российские газопроводы у пролива Босфор. Дроны были своевременно обнаружены и уничтожены.

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