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Взятие Артемовска силами ЧВК «Вагнер» открывает для российской армии направления для дальнейшего продвижения в западном направлении. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, передача города под контроль военным указывает на подготовку наступления в сторону Славянска и Краматорска.

На селекторном совещании 7 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после освобождения Артемовска начнутся наступательные боевые действия с целью прорвать следующие линии обороны противника.

«Безусловно, после того, как освободили Артемовск, будет наступление. Артемовск – важный населенный пункт, это ворота на Краматорск и на Славянск, а также на другие города, находящиеся под контролем бандеровской власти. И не важно через сколько – неделя, две или три, это же не госплан. Мы будем наступать и продвигаться в этом направлении.

Нужно освободить ДНР, нужно отодвинуть линию соприкосновения, чтобы прекратить обстрелы Донецка, Горловки и Макеевки. Здесь, не заглядывая в секретные планы Генштаба, логика простая – двигаться вперед», – констатировал Литовкин.

Освобождение Артемовска, по словам эксперта, не означает, что в данном районе боевая работа полностью закончена. В окрестностях города могут скрываться отдельные группы противника, которые следует выявить и ликвидировать. Также здесь предстоит проделать большой объем работы по разминированию территории.

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