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Британские ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии в 200 километров, представляют собой грозное оружие. Однако в настоящий момент в составе Военно-воздушных сил Украины нет самолетов, способных осуществлять пуски западных ракет. Об этом в беседе с корреспондентом «Лента.ру» заявил военный эксперт и бывший полковник Виктор Литовкин.

По его словам, британские ракеты класса «воздух-земля» в соответствии с заявленными характеристиками способны поражать наземные объекты на расстоянии в 170-200 километров, а по непроверенным данным и на удалении в 500 километров. Британское правительство запретило Киеву использовать свои ракеты для поражения целей на территории России, однако Донбасс и Крым они считают территорией Украины, напомнил Литовкин.

Военный эксперт объяснил, что в настоящий момент украинская армия не располагает самолетами, способными осуществлять пуски данных ракет. Однако это не значит, что подобные самолеты не могут появиться уже завтра, например, на аэродромах Польши или Румынии, которые впоследствии будут наносить удары по российским войскам в зоне СВО.

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