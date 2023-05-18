Российские ВС грамотно использовали тактику воздушной засады для американского ЗРК «Пэтриот» в Киеве, а затем без проблем уничтожили его гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что первые удары по комплексу могли наноситься копеечными болванками, а не ракетами.

Несмотря на это, ЗРК потратил 16 зенитных боезарядов, каждый из которых обходится в полтора-два миллиона долларов, чтобы сбивать ложные цели. Когда же боекомплекс исчерпался, прилетел гиперзвуковой «Кинжал».

Литовкин отметил, что для ВСУ, получающих «продвинутые» западные комплексы ПВО, ракеты «Кинжал» превратились в серьезную проблему. Перехватить их невозможно, поэтому они успешно поражают цели. Единственным выходом в такой ситуации является атака на самолет-носитель, но в распоряжении ВСУ нет столь дальнобойного вооружения, чтобы достать истребители МиГ-31К.