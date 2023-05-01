ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Применение российской стороной бомб ФАБ-500 с модулями наведения заставило украинскую армию поменять тактику при обороне Артёмовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Его цитирует РИА “Новости”.

ВКС России в последнее время стали чаще применять указанные планирующие авиабомбы. С их помощью наносятся удары с безопасных позиций (вне зоны поражения украинскими системами ПВО) по высотным домам в Артёмовске. На верхних этажах таких домов ВСУ оборудовали снайперские позиции, в подвалах – штабы и складские помещения. Сейчас ситуация поменялась.

Леонков рассказал, что теперь ВСУ, чтобы не допустить большого числа потерь среди личного состава, размещают на крышах высоток видеокамеры, которые фиксируют приближение российских сил. При этом украинская армия сделала упор при обороне Артёмовска на небольшие квадрокоптеры, с помощью которых наносят удары.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже длительное время. Сейчас российские силы – армия и ЧВК “Вагнер” – контролируют значительную часть города. Укрепления ВСУ остались на западных окраинах Артёмовска.

Вам может понравиться

Проливные дожди создают проблемы для ВСУ на линии фронта

На Украине снова дожди. Они в последние месяцы стали одним из главных противников ВСУ, так как бесконечные ливни затапливают окопы и превращают дороги в смертельные ловушки для бронетехники. Портал «Русская

Константинов: любая попытка ВС Украины захватить Крым обречена на провал

Представители киевского режима постоянно заявляют о своих намерениях контратаковать в направлении Крыма, однако любая попытка захватить Крым силовым путем обречена на провал. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Зеленский в интервью Yle анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым

В интервью изданию Yle и ряду других информационных агентств Скандинавии президент Украины Зеленский заявил о планировании контрнаступления ВСУ на Крым. Он отметил, что украинская армия якобы имеет возможность оттеснить ВС