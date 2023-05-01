Применение российской стороной бомб ФАБ-500 с модулями наведения заставило украинскую армию поменять тактику при обороне Артёмовска (Бахмута). Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Его цитирует РИА “Новости”.

ВКС России в последнее время стали чаще применять указанные планирующие авиабомбы. С их помощью наносятся удары с безопасных позиций (вне зоны поражения украинскими системами ПВО) по высотным домам в Артёмовске. На верхних этажах таких домов ВСУ оборудовали снайперские позиции, в подвалах – штабы и складские помещения. Сейчас ситуация поменялась.

Леонков рассказал, что теперь ВСУ, чтобы не допустить большого числа потерь среди личного состава, размещают на крышах высоток видеокамеры, которые фиксируют приближение российских сил. При этом украинская армия сделала упор при обороне Артёмовска на небольшие квадрокоптеры, с помощью которых наносят удары.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже длительное время. Сейчас российские силы – армия и ЧВК “Вагнер” – контролируют значительную часть города. Укрепления ВСУ остались на западных окраинах Артёмовска.