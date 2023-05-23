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Ожесточённые бои за Артёмовск (Бахмут) и его взятие российскими силами смешало все планы ВСУ по поводу контрнаступления. Его можно уже не ждать. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков – сообщает “МК”.

Напротив, российские войска сейчас имеют инициативу, которой нужно обязательно воспользоваться, считает эксперт. ВС РФ должны перенести своё преимущество в воздухе на землю, и таким образом принять “правильное решение, которое все давно ждут”, заявил Леонков.

Специалист обратил внимание, что в результате боёв за Артёмовск резервы Киева истощились. За это же время российские военные получили боевой опыт, а военно-промышленный комплекс стал работать на полную мощность. Эти и другие факторы могут стать залогом успеха в дальнейшем проведении специальной военной операции.

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