Рано или поздно, но ВСУ сдадут Артёмовск (Бахмут). Это может повлиять на ход всей специальной военной операции. Об этом в беседе с “НСН” рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. Периодически появляются сообщения о готовности украинской армии деблокировать город. Это может произойти в ходе контрнаступления ВСУ, которое в Киеве неоднократно анонсировали. Однако по мнению Леонкова, вряд ли ВСУ будут атаковать город. В случае, если бы такая операция действительно планировалась, можно было бы наблюдать скопление вражеских войск в районе расположенных неподалёку от Артёмовска Константиновки или Часова Яра. Однако этого не происходит, отметил специалист.

В настоящее время большая часть Артёмовска находится под контролем российских сил. Для ВСУ этот город имеет стратегическое значение – через него шло снабжение украинской группировки войск в Донбассе.