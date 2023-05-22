Краматорск может стать следующей целью для российских войск в зоне проведения специальной военной операции после взятия Артёмовска (Бахмута). Сейчас российской армии нельзя терять инициативу и прекращать наступление. Такое мнение в беседе с “МК” высказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Он отметил, что Краматорск находится на возвышенности. Это значит, что российским силам вновь придётся идти в лобовую атаку. Однако продвижение вперёд должно быть, чтобы ВСУ не смогли собраться с силами.

Крапивник также указал, что возможно ВС РФ начнут растягивать линию боевого соприкосновения, чтобы ещё больше ослабить украинскую армию. Для достижения этой цели российские войска могут начать наступление на наиболее оптимальных для себя направлениях: харьковском и сумском.

Крапивник также рассказал, как могут действовать ВСУ в случае наступления российских войск. Вероятно, они усилят мобилизацию, чтобы восполнить потери на фронте. Это значит, что на линию боевого соприкосновения попадут необученные бойцы.