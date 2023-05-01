Западные эксперты уже неоднократно выражали сомнения, что НАТО и в дальнейшем также активно сможет помогать Киеву с вооружением и боеприпасами. По мнению военного эксперта, полковника в запасе Андрея Кошкина, военные возможности ВСУ на фоне сомнений американского руководства и их союзников, могут значительно снизиться.

По словам Кошкина, на сегодняшний день в распоряжении ВСУ есть только вооружение, собранное европейскими странами и Соединенными Штатами. Он отметил, что все резервы боеприпасов, которые оставались у Киева со времен СССР, давно уже израсходованы.

Эксперт подчеркнул, что во многих европейский странах уже заявили, что боеприпасы для Киева поставляются со своих вооруженных сил, так как склады уже опустели. А это во многих странах уже начало вызывать опасения относительно возможности обеспечения собственной безопасности государства в случае внешней угрозы. Кошкин уверен, что возможности Запада реально снижаются. Украина во время боевых действий расходует около пяти тысяч снарядов в сутки, а ЕС больше не может поставлять Киеву такое количество боеприпасов.