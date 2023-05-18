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Украина делает заявления, что может перехватывать с помощью ЗРК Patriot российские гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, но без доказательств эти заявления ничего не стоят. Такую точку зрения в беседе с изданием URA.RU высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее в Киеве заявляли, что с помощью ЗРК Patriot смогли сбить несколько “Кинжалов” во время российской ракетной атаки 16 мая. В Минобороны РФ такие заявления опровергли, добавив, что с помощью гиперзвуковых ракет были как раз уничтожены американские ЗРК Patriot.

Коротченко отметил, что тактико-технические характеристики “Пэтриотов” не позволяют со стопроцентной уверенностью утверждать, что такие комплексы могут перехватывать гиперзвуковые ракеты. Кроме того, немаловажную роль играют и навыки военных, которые работают с ЗРК. Очевидно, что достаточных навыков у украинцев нет, поскольку соответствующее обучение они проходили недолго, отметил специалист.

Также Коротченко обратил внимание, что если украинская сторона делает заявления, что способна сбивать “Кинжалы”, в этом случае необходимо предоставить доказательства: например, обломки перехваченных ракет. Но этого так и не было сделано.

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