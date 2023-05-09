В преддверии анонсированного киевским режимом контрнаступления украинской армии, российская авиация и флот наносят массированные ракетные удары по основным местам скопления живой силы, складов с боеприпасами и военной техники противника. О главных целях украинского командования и контрпланах российского руководства рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

По словам военного аналитика, действия российского командования очень схожи с событиями Курской битвы во время Великой Отечественной. Тогда советская армия нанесла сокрушительный удар войскам Гитлера во время развертывания на рубежах для перехода в атаку. Точно так же и российские ракетные удары по тыловым объектами, где противник накапливает технику и боеприпасы, срывают его планы. Например, уничтожение крупного склада с боеприпасами не позволит врагу перейти в наступление на данном участке фронта, поскольку ему банально не хватит боеприпасов для поддержания атакующих порядков.

Однако киевский режим находится в патовой ситуации, а значит контрнаступление состоится при любом раскладе. Однако главная цель украинского руководства заключается не в перерезании сухопутного коридора в Крым, о чем заявляли многие киевские чиновники ранее, а в молниеносной атаке на Запорожскую АЭС, считает Клинцевич.

На других направлениях украинская армия также перейдет в атаку, однако именно штурм атомной станции станет основным направлением контрнаступления. Захват самой большой АЭС Европы позволит киевскому режиму преподнести своим Западным партнерам как великую победу. Поэтому грядет очень серьезное сражение, резюмировал эксперт.