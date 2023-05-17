Зенитно-ракетный комплекс Patriot, которые США поставили Украине и который был установлен в Киеве – всего-навсего дорогая игрушка. Такое вооружение должно работать в комплексе с другими средствами ПВО. В противном случае, толку от него немного. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший руководитель зенитных ракетных войск Командования специального назначения, полковник в запасе Сергей Хатылев в интервью “МК”.

16 мая в Сети появились кадры, на которых, как утверждалось видна работа ЗРК Patriot. Он отражал российскую ракетную атаку на Киев. На кадрах видно, что комплекс расстрелял все свои снаряды довольно быстро, затем наступило затишье и на месте откуда взлетали ракеты появился взрыв. Утверждалось, что американский ЗРК был поражён российской ракетой.

Хатылев объяснил, что батареи “Пэтриотов” рассчитаны на две-три минуты боя. Кроме этого, украинские ПВО не взаимодействуют комплексно – нет эшелонирования средств по высотам применения и зонам поражения. Без всего этого ЗРК Patriot – просо дорогостоящая игрушка, которую относительно легко вывести из строя несколькими не особо мощными ударами, заключил специалист.