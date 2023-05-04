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Денис Федутинов, специалист в сфере БПЛА, прокомментировал инцидент с дронами, которые 3 мая атаковали московский Кремль, пишет РИА Новости.

Он предположил, что траектория движения бесиплотников могла быть заранее прописана, и управление ими могло осуществляться в автоматическом режиме по спутниковым координатам с резервным дублированием по изображению подстилающей поверхности в случае подавления сигналов навигационной системы или по маякам, которые были установлены предварительно.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что киевский режим попытался атаковать при помощи БПЛА  резиденцию российского России Владимира Путина. Сообщается, что два дрона были ликвидированы. В результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главы государства в этот момент в Кремле не находились.

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