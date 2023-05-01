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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления потребительского кредитования МКБ Юлии Дормидонтовой, необходимо проверять свою кредитную историю хотя бы раз в год.

По словам эксперта, проверить свою кредитную историю можно обратившись в одно из бюро кредитных история (БКИ), отделение Банка России или Национальное бюро кредитных история (НБКИ).

Также можно воспользоваться порталом «Госуслуги», на котором необходимо найти услугу «Получение информации о вашей кредитной истории». После активации данной услуги, сотрудники Банка России сформируют список БКИ, где есть данные о кредитной истории, обратившегося гражданина.

Эксперт подчеркнула, что необходима информация может храниться сразу в нескольких БКИ. Поэтому после получения списка всех БКИ необходимо поочередно зайти на их сайты, зарегистрироваться там и запросить услугу получения отчета.

При этом стоит помнить, что кредитная история предоставляется каждому гражданину бесплатно два раза в течение года, резюмировала Дормидонтова.

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