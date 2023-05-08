Российские ВС значительно активнее начали наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ, по складам с боеприпасами, ангарами с техникой и пунктам размещения боевиков и иностранных наемников. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что это связано с террористической тактикой ВСУ, которые регулярно запускают беспилотники в Крым, пытаются атаковать Кремль, а также бьют по нефтеперерабатывающим заводам.

Удар небывалой силы, нанесенный по Одесской, Киевской и другим областям Украины в ночь на 8 мая, можно считать лишь началом. По мнению эксперта, в скором времени ВС РФ будут уничтожать аэродромы с авиацией и БПЛА, а также иностранные средства ПВО, включая ЗРК Patriot.

Минувшей ночью ВС РФ использовали для удара по инфраструктуре ВСУ все доступные средства поражения, включая беспилотные аппараты, стратегическую авиацию, ракеты наземного, надводного и воздушного базирования, цитирует Дандыкина портал News.ru.