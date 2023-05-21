Освобождение Артемовска (украинское название Бахмут) открывает для вооруженных сил Российской Федерации возможность продвинуться на данном направлении вплоть до Днепра. Именно поэтому лидеры западного мира все чаще начали призывать Киев к началу мирных переговоров. Об этом сообщает военный эксперт Александр Артамонов.

Битва за освобождение Артемовска является самым крупным сражение для российской армии со времен Великой Отечественной, заявил Артамонов. По словам эксперта, украинские войска превратили целый город в мощный укрепрайон, поэтому бои за Артемовск можно сравнить по значимости со сражением за Сталинград.

Ожесточенная схватка за контроль над городом полностью оправдана, отмечает Артамонов. Поскольку Артемовск является ключом к взятию следующего мощного укрепрайона ВС Украины, который состоит из Авдеевки, Славянска и Краматорска.

Скорее всего, российская армия продолжит продвигаться сначала в направлении Дружковки и Константиновки, считает эксперт, чтобы впоследствии выйти на рубеж Славянск-Константиновка.