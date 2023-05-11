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Бывшая участница популярного музыкального женского коллектива «ВИА Гра» Татьяна Найник опровергла слухи о возможной интимной связи с российским певцом Витасом. Как отмечается, ее бывшая коллега Анна Седакова публично рассказал о связи артистов в прошлом.

В своем недавнем интервью Седакова рассказала, что во времена популярности группы «ВИА Гра» одна из участниц повергла в шок многих. По словам артистки, на одном из мероприятий, участница группы «въехала верхом» в номер на абсолютно обнаженном Витасе.

Многие из зрителей связали эту историю с Татьяной Найник, которая оперативно отреагировал на компрометирующие слова Анны Седаковой. Певица отметила, что Седакова намеренно исказила историю, что все было абсолютно не так. Она подчеркнула, что не стала связываться с Анной и выяснять отношения. «А зачем? Она сказала, что хотела», – написала Татьяна. Однако в своем личном блоге Татьяна Найник написала пост о потерянном доверии. «Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не тем, за кого себя выдавал», – отметила артистка.

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