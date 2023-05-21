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В ответ на неудачное наступление ВСУ Россия нанесет свой контрудар и установит контроль над Одессой и Харьковом. В ходе контрнаступления Киев истратит последние доступные ему ресурсы, поэтому уже не сможет ничего противопоставить российским подразделениям, уверен бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам полковника армии США, России вряд ли удастся настоящий блицкриг, однако Харьков и Одессу она точно освободит. Наступление с освобождением этих городов неизбежно, так как Киев сам вынуждает РФ идти вперед.

Макгрегор отметил, что действовать ВС России будут грамотно и осторожно, но в то же время мощно и уверенно. Они задействуют авиацию с “умными” авиабомбами, а также высокоточное ракетное вооружение, чтобы обеспечить себе победу.

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