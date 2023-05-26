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Исчезновение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного пространства связано с отсутствием единой позиции у него и президента Украины Владимира Зеленского по поводу контрнаступления. Не исключено, что между ними являются серьезные разногласия из-за сроков, характера и направления контратакующих действий.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что многим представителям власти также могло не понравится высказывание Залужного в адрес начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Украинский главком заявил, что военный талант российского военачальника станет для ВСУ серьезной проблемой.

Убрать Залужного у Зеленского не получается из-за его популярности среди украинских граждан. Поэтому на время он просто исчез, не появляясь на широкой публике. За это время появилось множество версий о ранении и гибели генерала.

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