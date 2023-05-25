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Украина продолжит анонсировать контрнаступление, но в 2023 году начать его так и не сможет. Заявления главы ГУР Кирилла Буданова о начале операции уже в ближайшее время не оправдались, что указывает на серьезные проблемы Киева, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил слова Буданова о том, что в мае ВСУ уже войдут в Крым. Ничего подобного Киеву сейчас не светит, так как ему нечем да и некем наступать. Артиллерии и боевой техники мало, людей не хватает, с авиацией и ракетным вооружением серьезные проблемы.

В ближайшее время Украина может заявить разве что о переносе контрнаступления на осень. Однако уже в сентябре начнутся дожди и распутица, а потом зима. Это не значит, что уже можно расслабляться, однако в любом случае масштабной операции, которую Киев анонсировал на протяжении полугода и тех результатов, которыми преждевременно хвастали Данилов, Буданов и прочие, ждать точно не приходится.

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