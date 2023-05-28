ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

25 мая Украина опубликовала короткую видеозапись с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы якобы развеять все конспирологические слухи, связанные с его исчезновением. Однако вопросы остались, уверен бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Он пояснил, что если присмотреться, можно увидеть, что на записи у Залужного карие глаза. Однако на самом деле они голубые. Также можно сравнить ролик с другими видео и найти массу других отличий, уверен эксперт.

Он пояснил, что создать фейковое видео в настоящее время несложно, существует огромное множество программного обеспечения с искусственным интеллектом, способным и не на такое. Поэтому запись вполне может оказаться фейковой. А вот что пытается скрыть Киев, публикуя подобные подделки, еще предстоит разобраться.

Вам может понравиться

Mash: украинская ДРГ пытается прорваться в села Бровничи и Сушаны Брянской области

Украинские диверсанты снова рвутся на территорию России. На этот раз их целью стала Брянская область, сообщил телеграм-канал Mash. Авторы публикации отметили, что попытка прорыва ДРГ зафиксирована у населенных пунктов Бровничи

19FortyFive: Россия может использовать ядерное оружие в ответ на удар ВСУ по Крыму

В случае удара по Крыму или попытки ВСУ напасть на полуостров Россия может применить ядерное оружие. Это втянет в конфликт весь блок НАТО, что приведет к глобальному противостоянию, пишет американское

Залужный нашелся, но на его место уже метит глава ГУР Буданов

В Киеве пытаются опровергнуть сообщение РИА Новости о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного и операции с трепанацией черепа генерала. Сразу несколько источников сообщили, что главнокомандующий жив-здоров, что он побывал