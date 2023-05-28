25 мая Украина опубликовала короткую видеозапись с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы якобы развеять все конспирологические слухи, связанные с его исчезновением. Однако вопросы остались, уверен бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Он пояснил, что если присмотреться, можно увидеть, что на записи у Залужного карие глаза. Однако на самом деле они голубые. Также можно сравнить ролик с другими видео и найти массу других отличий, уверен эксперт.

Он пояснил, что создать фейковое видео в настоящее время несложно, существует огромное множество программного обеспечения с искусственным интеллектом, способным и не на такое. Поэтому запись вполне может оказаться фейковой. А вот что пытается скрыть Киев, публикуя подобные подделки, еще предстоит разобраться.