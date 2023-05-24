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Американский военный эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что поставка Украине истребителей F-16 не окажет существенного влияния на ход СВО, так как у Вооруженных сил РФ достаточно сил и средств, чтобы противостоять им. Об этом пишет РИА Новости.

Риттер отметил, что F-16 являются старыми самолетами и не представляют сюрприза для России. Кроме того, они значительно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29, поэтому украинским летчикам придется пройти обучение, чтобы освоить их. Он также отметил, что летчики, которые будут летать на F-16, не будут лучшими пилотами. В целом, Россия обладает достаточной военной мощью для защиты от F-16.

Ранее глава дипломатии Европейского союза, Жозеп Боррель, сообщил, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для управления F-16. Он отметил, что это потребует времени, но чем раньше начнется подготовка, тем лучше.

Американский президент, Джо Байден, заявил о решении США и их союзников готовить украинских летчиков для F-16 во время саммита G7 в Хиросиме.

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