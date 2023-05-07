Украинский президент Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, организовав атаку беспилотников на Кремль, что никак не поможет ему избежать поражения на поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, данный инцидент никак не может помочь подразделениям ВС Украины одержать победу на поле боевых действий. При этом Риттер подчеркнул, что ответственность за нападение на Кремль в Москве лежит не только на киевском режиме, но также и на западных спонсорах Зеленского – США, ЕС и НАТО.

Экс-разведчик США подчеркнул, что сиюминутная «победа» в информационном поле меркнет по сравнению с катастрофической ситуацией для украинских подразделений, несущих колоссальные потери на фронте. При этом данная провокация никак не сможет изменить неминуемое поражение вооруженных сил Украины на фронте.

Риттер уверен, что эта провокация была осуществлена под личным руководством украинского президента Владимира Зеленского. Однако теперь ответная реакция со стороны Российской Федерации может сильно расстроить украинского лидера.