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Украинская армия не сможет провести контрнаступление никогда. Для этого у ВСУ нет и не будет ни достаточного числа обученных бойцов, ни военной техники. Об этом в статье для издания Sputnik рассказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Выдержки из информационного материала приводит РИА “Новости”.

Риттер в своей статье полагает, что Киев не получил и не получит от Запада нужного количества военной техники, с помощью которой можно было бы вести контрнаступательную операцию. Помимо этого девять бригад ВСУ, которые прошли подготовку на военных базах НАТО, вряд ли смогут что-то противопоставить российской обороне. ВС РФ за время специальной военной операции получили богатый опыт и смогли адаптироваться к реалиям современных боевых действий, отметил Риттер.

Киевские власти анонсируют контрнаступление уже много месяцев. Его точные сроки не назывались, официальные лица Украины заявляли лишь от “весенне-летнем периоде”. Ранее президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Великобританию рассказал, что украинской армии нужно больше времени на подготовку к контрнаступлению.

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