Бывшая порноактриса Миа Халифа (настоящее имя — Сара) поделилась своими мыслями о том, как изменилась ее жизнь после ухода из индустрии контента для взрослых. Она отметила, что в настоящий момент ее чаще узнают женщины, чем мужчины, когда она идет по улице.

По словам Халифы, в начале, когда она только покинула порноиндустрию и сталкивалась с тем, что ее узнавали на улицах и просили сфотографироваться, она испытывала сильный стыд. Бывшая порнозвезда подчеркнула, что это зачастую приводило к тому, что она не хотела выходить из дома.

Однако сейчас Миа начала достигать других целей, которыми гордится. Поэтому ситуацию для нее изменилась, ушло чувство глубокого стыда, когда ее окликают на улице. Порноактриса рассказала, что теперь ощущает спокойствие и уверенность, когда ее узнают.