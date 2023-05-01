Наступательная операция ВСУ может идти сразу в нескольких направлениях. Такая стратегия характерна для США и стран НАТО. Таким образом, ожидать одного удара в определённом направлении не стоит. Такое предположение сделал бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире телеканала “Царьград”.

Крапивник уточнил, что речь может идти об одном основном и об одном-трёх вспомогательных наступлениях. Эксперт также указал, что скапливать все резервы для одного наступления малоэффективно – это значит подставить их под удары артиллерии и тяжёлой авиации.

Экс-офицер ВС США также предположил, что ВСУ в контрнаступлении задействуют два десятка бригад. Это всё что есть у Украины в настоящее время. При этом далеко не все эти бригады должным образом подготовлены, что уже ведёт к определённым сложностям ВСУ. Крапивник также прокомментировал информацию о возможном захвате Мариуполя украинской армией. Специалист считает, что такой сценарий маловероятен – прорыв создаст коридор длиной в 100 километров, который у ВСУ не будет возможности оборонять. Это может привести к окружению украинской группировки российскими войсками. И в руководстве ВСУ это понимают.