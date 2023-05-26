По своим масштабам украинское контрнаступление может напоминать сражения Второй мировой войны, заявил Зигмар Габриэль, ранее занимавший пост министра иностранных дел Германии.

«Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны», — сообщил он в интервью телеканалу ZDF.

Также Габриэль отметил, что с каждой стороны выйдет до 40 тысяч военнослужащих, что станет поистине кошмарным противостоянием. При этом остановить его невозможно, так как и Россия, и Украина не желают мирного урегулирования конфликта.

Напомним, ранее эксперты предсказывали, что первым признаком контрнаступления ВСУ станут массированные обстрелы российских позиций.