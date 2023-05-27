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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сейчас участвует в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, заявил, что оборона Артемовска перестала иметь какой-то смысл. Если месяц назад возникала необходимость в создании второй линии обороны, то сейчас она полностью исчезла, пояснил политик.

Также он отметил, что город полностью перешел под контроль российских Вооруженных сил, находиться там украинским военным тоже “нет смысла”. Линия соприкосновения, по словам Луценко, сместилась в окрестности города и проходит в нескольких километрах от него. При этом она достаточно прочна, что не даст ВС РФ быстро пойти дальше.

Напомним, что Артемовск был полностью освобожден 20 мая. Президент России Владимир Путин поздравил всех с этим событиям и представил к высоким государственным наградам бойцов ЧВК “Вагнер”.

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