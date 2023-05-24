Военные США не могут понять, для чего президент Украины Владимир Зеленский удерживал Артёмовск (Бахмут), допустил большие потери со стороны ВСУ и растратил множество боеприпасов. Изначально американские военные его предупреждали, что оборонять этот город бессмысленно и лучше отвести войска. Об этом рассказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. Его слова, сказанные в интервью изданию Responsible Statecraft, приводит РИА “Новости”.

Биб назвал ожесточённые бои за Артёмовск, которые длились многие месяцы, “театральным шоу”, который устроил украинский президент. При этом в США так и не могут понять, в чём был смысл так биться за город. Но в чём бы не заключался план Зеленского, он провалился.

О переходе под контроль российских сил Артёмовска стало известно 20 мая. Об этом заявил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Частная военная компания вела основные боевые действия в городе против ВСУ.