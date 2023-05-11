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Минобороны РФ рассказало о боевой работе экипажей вертолетов Ка-52, а также опубликовало видео с вылетами на задания этих винтокрылых машин.

В ходе одной из операций экипажи вертолетов нанесли удары по обнаруженным разведывательными подразделениями скоплению бронетехники ВСУ, а также опорному пункту украинских боевиков. Цели были поражены и уничтожены, сообщает военное ведомство.

Также сообщается, что вертолеты Ка-52, как и другая военная авиация, задействуются не только для поражения целей противника. Они осуществляют поддержку с воздуха атакующих подразделений, транспортировку грузов, высадку десанта. Кроме того, боевые вертолеты сопровождают колонны с техникой и личным составам, обеспечивая их прикрытие от ударов врага.

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