Минобороны РФ рассказало о боевой работе экипажей вертолетов Ка-52, а также опубликовало видео с вылетами на задания этих винтокрылых машин.

В ходе одной из операций экипажи вертолетов нанесли удары по обнаруженным разведывательными подразделениями скоплению бронетехники ВСУ, а также опорному пункту украинских боевиков. Цели были поражены и уничтожены, сообщает военное ведомство.

Также сообщается, что вертолеты Ка-52, как и другая военная авиация, задействуются не только для поражения целей противника. Они осуществляют поддержку с воздуха атакующих подразделений, транспортировку грузов, высадку десанта. Кроме того, боевые вертолеты сопровождают колонны с техникой и личным составам, обеспечивая их прикрытие от ударов врага.