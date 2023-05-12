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Капитан Денис Ефанов, являющийся тренером екатеринбургской спортивной школы «Уралочка», героически погиб в зоне спецоперации. Отмечается, что он принял на себя минометный огонь, защитив собой разведчиков. Подробности гибели героя рассказал его друг, Дмитрий Бовсуновский.

Рота командира Ефанова утратила связь с основной группой. Вместе с двумя разведчиками он направился ее налаживать. По словам Бовсуновского, являясь командиром Денис мог отправить на задание кого-то другого, однако решил сделать все самостоятельно. Во время их пути взорвался минометный снаряд, Ефанов принял все осколки на себя, тем самым спас жизни двух своих бойцов.

Бовсуновский рассказал, что эвакуировать тело Дениса Ефанова российские бойцы не могли три дня, так как противник все время осуществлял снайперский огонь. Вынести погибшего командира российским военным помогла сама природа – сильный ливень, который мешал работать украинским снайперам.

Капитан Денис Ефанов являлся командиром мотострелковой роты. Он погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. У погибшего командира осталось четверо детей.

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