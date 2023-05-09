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Украинские диверсанты активно устраивают различные провокации и дерзкие террористические акты на территории Российской Федерации при активной поддержке Запада. Об этом сообщает военный аналитик Борис Джерелиевский.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует постоянный поток военной помощи, идущий в Киев, а также присутствие в командовании вооруженных сил Украины иностранных советников на постоянной основе.

Аналитик отмечает, что будущее контрнаступление украинской армии планировалось под руководством американских и британских военных советников, исповедующих концепцию мультидоменных боевых действий. В соответствии с данной стратегией террористические акты на территории противника являются неотъемлемой частью боевых действий.

По словам Джерелиевского, данная тактика ведения боевых действий Киева против Москвы была спланирована западными советниками с первых дней конфликта. Об этом свидетельствуют огромные поставки Украине взрывчатки, ПЗРК и ПТРК, которые могут быть использованы малыми диверсионными группами.

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