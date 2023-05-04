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Многочисленные заявления западных экспертов о печальных перспективах украинского контрнаступления и отсутствие достаточных военных возможностей вынудило Киев сменить тактику ведения боевых действий. Теперь ВСУ организовывают террористические акты, которые гораздо дешевле и существенно уменьшают потери, рассказал порталу Ura.Ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Буквально за последние несколько дней ВСУ предприняли попытку атаковать Кремль, запустили ударные беспилотники по Тамани и Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, дважды подорвали железнодорожные пути в Брянской области. Кроме того, в Крыму раскрыта целая агентурная сеть, которая готовила покушения на представителей власти в республике.

По мнению Джерелиевского, это может быть только начало. Подобные диверсии могут происходить все чаще. Когда ВСУ будут практически полностью уничтожены, их раздробленные остатки займутся откровенной партизанщиной, которая также не требует крупных финансовых вливаний и может продолжаться долгие годы.

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