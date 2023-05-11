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Как сообщает издание «Царьград» со ссылкой на опубликованный губернатором Кентукки Джеффри Янгом пост в соцсети Twitter (заблокирован в РФ), Североатлантическому альянсу стоит вывести свое оружие и войска из Европы, так как Путин постепенно идет к успеху.

«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую империю, которая называет себя НАТО», – написал американский политик на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что президент России действует по принципу международного права, а вот Соединенные Штаты его регулярно нарушают. Янг заявил, что НАТО необходимо вывести свои войска и оружие из Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил о возможном начале вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что военный блок должен быть готов к тому, что конфликт «постучится в их двери в любой момент».

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