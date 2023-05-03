ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, Воздушно-космические силы Российской Федерации методично уничтожают опорные пункты и укрепрайоны противника в зоне проведения спецоперации при помощи управляемых авиабомб.

При этом противовоздушная оборона противника с каждой неделей боевых действий становится все малочисленней, что позволяет российскому военному командованию применять авиацию в работе по целям на линии фронта.

Украинские зенитчики вынуждены засвечивать местоположение своих комплексов ПВО во время работы по дронам-камикадзе «Герань» и в попытках перехватить управляемые авиабомбы. Однако российские Су-34 в паре с ударными беспилотниками «Ланцет» методично уничтожают обнаруженные комплексы С-300 ВСУ.

По мнению американского обозревателя Джастина Бронка, с начала конфликта на территории Украины командование ВС России смогло сформировать достаточно подробный список украинских систем противовоздушной обороны для уничтожения. По его словам, нельзя исключать вероятность того, что в Генштабе ВСУ работает «крот», который передает данные российским войскам.

Вам может понравиться

ВСУ заявили о гибели украинского зенитчика-рекордсмена Андрея Линийчука с позывным «Кельт»

В 95-й бригаде ВСУ сообщили о гибели в зоне боевых действий лучшего зенитчика страны Андрея Линийчука. Боевик с позывным «Кельт», по пропагандистской версии киевского режима являлся «рекордсменом» по количеству сбитых

США не намерены раскрывать данные о потерях ВСУ

Если у Украины будет желание рассказать о потерях ВСУ, она сможет сделать это сама. США не планируют раскрывать такую информацию. Об этом во время брифинга для журналистов рассказал координатор по

Пластический хирург призвал отказаться от вредных привычек для продления молодости

Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш поделилась своим мнением по поводу продления молодости. По словам специалиста, отказ от вредных привычек поможет замедлить процессы старения, которые начинаются после 30 лет. Петраш