Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, Воздушно-космические силы Российской Федерации методично уничтожают опорные пункты и укрепрайоны противника в зоне проведения спецоперации при помощи управляемых авиабомб.

При этом противовоздушная оборона противника с каждой неделей боевых действий становится все малочисленней, что позволяет российскому военному командованию применять авиацию в работе по целям на линии фронта.

Украинские зенитчики вынуждены засвечивать местоположение своих комплексов ПВО во время работы по дронам-камикадзе «Герань» и в попытках перехватить управляемые авиабомбы. Однако российские Су-34 в паре с ударными беспилотниками «Ланцет» методично уничтожают обнаруженные комплексы С-300 ВСУ.

По мнению американского обозревателя Джастина Бронка, с начала конфликта на территории Украины командование ВС России смогло сформировать достаточно подробный список украинских систем противовоздушной обороны для уничтожения. По его словам, нельзя исключать вероятность того, что в Генштабе ВСУ работает «крот», который передает данные российским войскам.