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Попытка атаковать Кремль была предпринята либо диверсантами, проникшими в РФ с Украины, либо представителями «пятой колонны». Но без спецслужб ВСУ и во втором случае не обошлось, уверен сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия имела массу возможностей организовать покушение на президента Украины Владимира Зеленского либо ударить по правительственным зданиям в Киеве, однако не делала этого, так как считает подобные акты недопустимыми. Сейчас правила изменились, причем коррективы в них внес киевский режим, попытавшийся ударить по Кремлю.

Джабаров также объяснил, почему украинские власти не признают, что теракт был организован их спецслужбами, передает “Парламентская газета”.

«Киев напоминает мне провокатора, который нашкодил, а потом сам испугался своего поступка. И вот ждет реакции России, не знает, какая это будет реакция, когда она последует», – пояснил первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

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