Попытка атаковать Кремль была предпринята либо диверсантами, проникшими в РФ с Украины, либо представителями «пятой колонны». Но без спецслужб ВСУ и во втором случае не обошлось, уверен сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия имела массу возможностей организовать покушение на президента Украины Владимира Зеленского либо ударить по правительственным зданиям в Киеве, однако не делала этого, так как считает подобные акты недопустимыми. Сейчас правила изменились, причем коррективы в них внес киевский режим, попытавшийся ударить по Кремлю.

Джабаров также объяснил, почему украинские власти не признают, что теракт был организован их спецслужбами, передает “Парламентская газета”.