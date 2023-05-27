38080
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дрон-камикадзе “Ланцет” используемый бойцами 98-й гвардейской дивизии ВДВ РФ, уничтожил артиллерийскую установку украинских боевиков. Данный эпизод произошел в районе Кременной на территории ЛНР.

В мессенджере “Телеграм” опубликована видеозапись этой атаки. На ней можно увидеть, как беспилотник обрушивается на цель, после чего раздается мощный взрыв.

Напомним, барражирующие боеприпасы “Ланцет” применяются для ударов по гаубицам и другим артиллерийским установкам, по зенитно-ракетным комплексам противника, по его легкобронированной технике и скоплениям личного состава. Уничтожить тяжелый танк эти беспилотники вряд ли смогут, однако они могут ликвидировать экипаж или спровоцировать выход боевой машины из строя.

Вам может понравиться

РВ: Российские войска штурмуют сразу две “дороги жизни” ВСУ у Артемовска

Российские ВС начали масштабное наступление на населенные пункты Ивановское и Хромово под Артемовском (Бахмутом). Это стратегически важные населенные пункты, через которые проходят две “дороги жизни” ВСУ, сообщает портал “Русская весна”.

«РВ»: В зоне СВО уничтожены военные спецбатальона OPFOR, имитирующего действия российских войск

В 2016 году Соединенные Штаты приказали Киеву создать так называемый батальон OPFOR, который должен был имитировать действия российских войск. За последние дни поступило несколько сообщений о ликвидации боевиков этого подразделения,

«РВ»: На Украине попытались выдать старое фото главкома ВСУ Залужного за свежее

Украина продолжает утверждать, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным все в порядке, а все заявления о его ранении не соответствуют действительности. Но чтобы доказать это, она использует совсем уж примитивные