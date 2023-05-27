Дрон-камикадзе “Ланцет” используемый бойцами 98-й гвардейской дивизии ВДВ РФ, уничтожил артиллерийскую установку украинских боевиков. Данный эпизод произошел в районе Кременной на территории ЛНР.

В мессенджере “Телеграм” опубликована видеозапись этой атаки. На ней можно увидеть, как беспилотник обрушивается на цель, после чего раздается мощный взрыв.

Напомним, барражирующие боеприпасы “Ланцет” применяются для ударов по гаубицам и другим артиллерийским установкам, по зенитно-ракетным комплексам противника, по его легкобронированной технике и скоплениям личного состава. Уничтожить тяжелый танк эти беспилотники вряд ли смогут, однако они могут ликвидировать экипаж или спровоцировать выход боевой машины из строя.