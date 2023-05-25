Диверсанты движения “РДК” (террористическая организация, запрещенная в РФ) Легиона “Свобода России” (также внесен в список запрещенных на территории РФ террористических организаций) приводят разные сведения о получении западного оружия и техники.

Так, в “РДК” заявляют, что используют исключительно самостоятельно добытое оружие и сотрудничают с украинскими спецслужбами только когда находятся на их территории. “Легион” же твердит, что всю необходимую технику предоставляет Киев.

Такая несогласованность уже привела к скандалу, так как в США и натовских странах возмущены использованием западного вооружения для диверсий на территории РФ. Киев же заявляет, что никому ничего не передавал, что террористы, напавшие на Белгородскую область – это граждане России, якобы не имеющие к ВСУ никакого отношения.