Известный голливудский актер Дольф Лундгрен впервые признался о своем заболевании, с которым он борется уже на протяжении восьми лет. Издание Variety пишет, что звезда кинофильма «Неудержимые» борется с онкологией.

Знаменитый актер рассказал, что еще в 2015 году у него обнаружили опухоль в области почки, а уже через пять лет врачи сообщили ему о еще нескольких новообразованиях. При этом одно из них увеличилось в размере настолько, что его можно было оперировать, после чего Лундгрен был вынужден начать системную терапию.

Во время съемок фильмов «Неудержимые» и «Аквамен», проходивших в Лондоне в 2021 году, его лечащий врач сообщил ему о возникновении еще нескольких опухолей. Тогда актер задал ему вопрос, сколько лет он еще сможет жить. Доктор ответил, что в районе 2-3 лет, однако по его интонации было понятно, что это самый оптимистичны сценарий, отметил Лундгрен.

После этого актер обратился к другому врачу, который назначил новую терапию, позволившую уменьшить размер опухолей актера примерно на 30% всего за три месяца.