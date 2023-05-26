ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад совершенно напрасно притворяется, что активно “обсуждает” возможность поставок на Украину истребителей F-16, дальнобойных ракет и прочего вооружения. Давно было понятно, что рано или поздно все это окажется в распоряжении ВСУ, а так называемые обсуждения – не более, чем цирк.

Портал “Свободная пресса” приводит высказывание Рябкова о бесполезности подобных ухищрений Запада. Он изначально был готов предоставить Киеву все, что тот попросит, но пытается лукавить, чтобы не оказаться непосредственным участником конфликта. Хотя с самых первых дней СВО является ним.

Отметил Рябков и бессмысленность всех этих поставок. Россия имеет в своем распоряжении собственную технику и вооружение, она постоянно производит новые их виды, поэтому у нее есть что противопоставить Украине и ее западным кураторам. Поэтому любые посягательства на авторитет РФ не принесут ничего хорошего Киеву Вашингтону и Брюсселю.

Вам может понравиться

Литовкин проинформировал, что ранение главкома Залужного никак не скажется на боеспособности ВСУ

Главкома ВСУ Валерия Залужного, получившего в Херсонской области тяжелое ранение, вполне может заменить командующих Сухопутными силами Александр Сырский или другие генералы. Поэтому украинская армия вряд ли сильно потеряет в боеспособности,

Госдеп: В ближайших планах США нет поставок Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты пока не планируют отправлять на Украину ракеты ATACMS к реактивным системам залпового огня HIMARS. Об это сообщил помощник главы Госдепа по делам Азии и Европы Дерек Хоган. Он

Уцелевшие диверсанты устроили пресс-конференцию и пообещали “вернуться” в Белгородскую область

Боевики проукраинских организаций “Свобода России” (запрещена в РФ как террористическая организация) и “Русский добровольческий корпус” (также является террористической организацией, запрещенной на территории РФ) после вторжения в Белгородскую область затеяли “пресс-конференцию”.