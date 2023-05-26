Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад совершенно напрасно притворяется, что активно “обсуждает” возможность поставок на Украину истребителей F-16, дальнобойных ракет и прочего вооружения. Давно было понятно, что рано или поздно все это окажется в распоряжении ВСУ, а так называемые обсуждения – не более, чем цирк.

Портал “Свободная пресса” приводит высказывание Рябкова о бесполезности подобных ухищрений Запада. Он изначально был готов предоставить Киеву все, что тот попросит, но пытается лукавить, чтобы не оказаться непосредственным участником конфликта. Хотя с самых первых дней СВО является ним.

Отметил Рябков и бессмысленность всех этих поставок. Россия имеет в своем распоряжении собственную технику и вооружение, она постоянно производит новые их виды, поэтому у нее есть что противопоставить Украине и ее западным кураторам. Поэтому любые посягательства на авторитет РФ не принесут ничего хорошего Киеву Вашингтону и Брюсселю.