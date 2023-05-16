Рамзан Кадыров высказался об американском танке Abrams и назвал его “детской педальной машинкой”. Об этом Глава Чеченской Республики написал у себя в телеграм-канале. Высказывание цитирует портал URA.RU.

В своём посте Кадыров отдал предпочтение российским модернизированным танкам Т-72, заявив, что это и есть “настоящая мощь”. Глава Чечни написал, что именно на этих танках российские войска будут въезжать в Киев и “проводить денацификацию, попутно раскалывая “Абрамсы”.

В начале этого года западные союзники Киева заявили готовности передать Украине современные тяжёлые танки. В том числе о поставках танков Abrams заявляли власти США. В Вашингтоне говорили о предоставлении ВСУ более трёх десятков таких машин. Ранее представители Пентагона сообщали, что танки были доставлены в Германию для обучения военных ВСУ. Когда именно танки окажутся в составе украинских подразделений, не уточнялось.