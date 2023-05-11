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Врач-дерматовенеролог Виктор Бас предупредил о потенциальных опасностях, связанных с незащищенным сексом. Специалист отметил, что особенно подвержены риску сексуально активные мужчины и женщины в возрасте 30-49 лет и старше.

Бас напомнил о важности использования презервативов при половых связях, даже если партнер не является потенциальным источником инфекционного заболевания. Он пояснил, что в любых сексуальных отношениях можно заразиться инфекцией, включая такую распространенную как гонорея.

Гонорея опасна тем, что поражает слизистые оболочки половых путей, а также мочеиспускательный канал у мужчин и женщин. Кроме того, бактерия, вызывающая гонорею, приводит к воспалению слизистых оболочек горла, рта, глаз и прямой кишки.

Бас подчеркнул, что презервативы минимизируют риск передачи инфекционного заболевания. Самым эффективным способом избежать гонореи, по его мнению, является секс с постоянным и проверенным партнером.

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