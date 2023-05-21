Потеря контроля над Артемовском (украинское название Бахмут) является серьезным провалом для Киева и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

По словам российского депутата, освобождение российскими силами населенного пункта Артемовск наносит не только репутационный удар по киевскому режиму, но также и осложняет логистику ВС Украины на Донецком направлении, поскольку город был важным транспортным узлом украинской армии.

Причем в Артемовске российские силы нанесли серьезное поражение не только вооруженным силам Украины, но также и странам НАТО, поскольку в обороне города принимали участие также и наемники из западных стран. При этом гарнизон ВС Украины в Артемовске широко использовал западные образцы вооружения, что никак не помогло ему сдержать натиск российских сил, резюмировал Швыткин.

По мнению депутата Госдумы, теперь российские силы начнут продвигаться в направлении Славянска и других крупных городов Донецкой Народной Республики.