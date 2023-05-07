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Рано или поздно Соединенные Штаты примут решение о передаче Киеву натовских истребителей F-16, поэтому уже сейчас нужно готовить российскую систему противовоздушной обороны к борьбе с этими самолетами, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Нам необходимо заранее подготовить всю российскую систему ПВО к борьбе с американскими истребителями – в конце концов, она просто никогда раньше не сталкивалась с подобными образцам», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что даже если украинские летчики не будут готовы к использованию американских истребителей, США могут привлечь наемников, передает News.ru.

Также Журавлев призвал в срочном порядке начинать модернизацию систем ПВО, чтобы привести их в полное соответствие с современными требованиями.

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