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В ответ на покушение на Захара Прилепина Россия должна предпринять все возможные меры для устранения главарей террористического киевского режима. Украина пытается вести наступление в мирных городах РФ, поэтому необходимо действовать в отношении нее максимально жестко, заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР Алексей Диденко.

От отметил, что Россия должна переходить к жестким мерам, чтобы лидер «организованной преступной группировки Украина» были уничтожены. По словам парламентария, цели определить совсем несложно, так как это «говорящие головы», которые ежедневно мелькают на украинском телевидении, передает РИА Новости.

Диденко добавил, что ВС РФ столкнулись не с Вооруженными силами враждебно настроенного государства, а с террористами, совершающими военные преступления. Поэтому необходим симметричный ответ.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что жизни Захара Прилепина уже ничего не угрожает.

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