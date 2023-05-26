Недавняя террористическая атака украинских диверсантов на Белгородскую область выявила некоторые обстоятельства во взаимодействии российских силовиков, которые следовало бы устранить. Для этого нужен единый штаб по охране границы с Украиной. Соответствующую идею предложил депутат Госдумы Андрей Картаполов. Об этом пишет РБК.

По словам парламентария, в Белгородской области находится довольно много представителей силовых ведомств, однако они не входят в единую систему. Это осложняет их взаимодействие между собой. Картаполов полагает, что необходимо создать штаб, которому подчинялись бы все силовики, находящиеся в том или ином граничащим с Украиной российском регионе. У такого штаба были бы в распоряжении все необходимые силы и средства, подчеркнул депутат.

Украинская диверсионная группа проникла не территории Белгородской области 22 мая. 23 мая Минобороны РФ отчиталось, что диверсанты разбиты: их потери составили более 70 человек, а также около десятка единиц военной техники.