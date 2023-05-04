Разгром подразделений украинской армии во время контрнаступления не приведет к завершению специальной военной операции. Такое мнение выразил депутат Госдумы и сооснователь организации «Союза ветеранов Донбасса» Александр Бородай.

По его мнению, мощная линия обороны вооруженных сил Российской Федерации на фронте позволит обескровить украинскую армию во время ее контрнаступления, однако это не должно стать поводом для окончания специальной военной операции на территории Украины.

Бородай подчеркнул, что цели спецоперации были четко озвучены российским президентом Владимиром Путиным, поэтому боевые действия на территории Украины будут продолжаться пока все они не будут достигнуты.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сроки завершения специальной военной операции будут определены руководством Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, что вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года, главной целью которой является обеспечение защиты мирного населения Донбасса.